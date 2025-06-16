КСИР пообещал продолжать сокрушительные операции против Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сделал жёсткое заявление о намерении продолжать операции против Израиля. В официальном сообщении пресс-службы говорится, что акции будут проводиться «до полного уничтожения» израильского преступного режима.
В заявлении подчёркивается, что предстоящая операция «Правдивое обещание 3» и последующие удары станут более сокрушительными, жёсткими, точными и разрушительными, чем предыдущие. Иранские военные предупредили, что под удар попадут «жизненно важные цели» израильского режима.
«Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», — говорится в сообщении.
В ночь на понедельник, 16 июня, Тегеран совершил атаку четырьмя баллистическими ракетами. В результате по меньшей три человека погибли, еще 67 получили ранения.