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С 16 июня проезд в Таганроге вырастет в цене

В Таганроге подорожает общественный транспорт.

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Источник: Комсомольская правда

С 16 июня в Таганроге подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписано городской администрацией.

Согласно новым тарифам, поездка на автобусе будет стоить 40 рублей при оплате наличными и 38 рублей — безналичным расчетом. Проезд в трамвае обойдется в 35 рублей за наличные или 33 рубля — безнал.

Таким образом, для пассажиров, использующих безналичную систему оплаты, действует небольшая скидка в размере двух рублей на каждом виде транспорта.

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