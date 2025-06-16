В Самаре временно отключат холодную воду 18 и 19 июня

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании предупредили местных жителей о плановых работах. Ремонт проведут 18 и 19 июня, сообщают в «РКС-Самара».
18 июня сотрудники компании заменят пожарный гидрант, из-за чего холодную воду отключат с 09:00 до 18:00 по следующим адресам: 9-я просека, 1-я линия, 38, 9-я просека, 2-я линия, 3А-Г, 19, 25, 43к2, 43к4, отметили в сообщении.
19 июня ресурсники заменят задвижку. В связи с этим без холодной воды с 10:00 до 21:00 останутся: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9. На данный момент информация о работах — предварительная. Сроки и адреса могут быть скорректированы в течение недели.