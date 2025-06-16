В Самаре временно отключат холодную воду 18 и 19 июня

19 июня ресурсники заменят задвижку. В связи с этим без холодной воды с 10:00 до 21:00 останутся: ст. Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8, 9. На данный момент информация о работах — предварительная. Сроки и адреса могут быть скорректированы в течение недели.