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5 футболистов могут уйти из тольяттинского «Акрона»

Речь идет о вратаре, защитнике, двух полузащитниках и нападающем.

Как создавалась новая Россия
Источник: МК.RU Самара

Речь идет о вратаре, защитнике, двух полузащитниках и нападающем.

С «красно-черными» может расстаться легендарный 30-летний голкипер Сергей Волков. С тольяттинцами — с 2018 года. Прошел долгий путь из Второй и Первой лиг в РПЛ. В минувшем сезоне провел 22 матча. 18 — в чемпионате, четыре — в Кубке. Пропустил 46 мячей. Плюс пять «сухарей».

Инсайдер Иван Карпов пишет, что на его позицию рассматривают Гудиева, Кокорева, Одоевского и Дюпина.

«Акрон» могут покинуть 23-летний защитник Вячеслав Бардыбахин, 25- и 22-летние полузащитники Артур Галоян и Кирилл Данилин, а также 20-летний форвард Сергей Грибов. Все, как пишет журналист, проиграли конкуренцию одноклубникам.

Ранее сообщали, что четыре команды РПЛ интересуются 31-летним капитаном «красно-черных» Константином Савичевым.

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