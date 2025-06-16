5 футболистов могут уйти из тольяттинского «Акрона»

С «красно-черными» может расстаться легендарный 30-летний голкипер Сергей Волков. С тольяттинцами — с 2018 года. Прошел долгий путь из Второй и Первой лиг в РПЛ. В минувшем сезоне провел 22 матча. 18 — в чемпионате, четыре — в Кубке. Пропустил 46 мячей. Плюс пять «сухарей».