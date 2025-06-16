5 футболистов могут уйти из тольяттинского «Акрона»

Речь идет о вратаре, защитнике, двух полузащитниках и нападающем.
С «красно-черными» может расстаться легендарный 30-летний голкипер Сергей Волков. С тольяттинцами — с 2018 года. Прошел долгий путь из Второй и Первой лиг в РПЛ. В минувшем сезоне провел 22 матча. 18 — в чемпионате, четыре — в Кубке. Пропустил 46 мячей. Плюс пять «сухарей».
Инсайдер Иван Карпов пишет, что на его позицию рассматривают Гудиева, Кокорева, Одоевского и Дюпина.
«Акрон» могут покинуть 23-летний защитник Вячеслав Бардыбахин, 25- и 22-летние полузащитники Артур Галоян и Кирилл Данилин, а также 20-летний форвард Сергей Грибов. Все, как пишет журналист, проиграли конкуренцию одноклубникам.
Ранее сообщали, что четыре команды РПЛ интересуются 31-летним капитаном «красно-черных» Константином Савичевым.
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