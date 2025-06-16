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Жителей Самары ожидает неделя дождей и гроз с 16 июня

Самара встречает новую неделю с похолоданием и дождями.

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Самара встречает новую неделю с похолоданием и дождями. Рассказываем о прогнозах синоптиков.

По данным портала Gismeteo, похолодание будет не сильным, температура будет колебаться в пределах комфортной — +22−24 градуса.

Тем не менее, синоптики обещают грозы и сильный ветер местами по области. Не исключено, что сильная непогода накроет и областную столицу.

Также, сегодня, несмотря на отсутствие жары, повышенный ультрафиолетовый индекс — 8 баллов. Жителей просят не забывать пользоваться головными уборами и солнцезащитными кремами.

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