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В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками

В приморском селе Козьмино спасли пятнистого оленя, раненного собаками.

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Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Специалисты охотнадзора и местные жители в приморском селе Козьмино спасли раненного собаками пятнистого оленя, который бросился в море, убегая от своих спасителей, сообщает региональное минприроды.

«Районным охотоведам в воскресенье, 15 июня, поступило сообщение о том, что в поселке Козьмино на территории базы неподалеку от лодочных гаражей замечен молодой пятнистый олень с серьёзной травмой ноги, предположительно, полученной от нападения собак», — говорится в сообщении.

Специалисты выехали на место. Процесс поимки оказался непростым, так как олень попытался убежать и прыгнул в море.

«Благодаря оперативной работе сотрудников и помощи местных жителей его удалось поймать и достать из воды. После осмотра приняли решение доставить беглеца в реабилитационный центр “Тигр”, где ему оказали необходимую помощь и выпустили в загон для дальнейшего восстановления», — отмечает минприроды.