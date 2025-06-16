В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками

«Благодаря оперативной работе сотрудников и помощи местных жителей его удалось поймать и достать из воды. После осмотра приняли решение доставить беглеца в реабилитационный центр “Тигр”, где ему оказали необходимую помощь и выпустили в загон для дальнейшего восстановления», — отмечает минприроды.