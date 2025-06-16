В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Специалисты охотнадзора и местные жители в приморском селе Козьмино спасли раненного собаками пятнистого оленя, который бросился в море, убегая от своих спасителей, сообщает региональное минприроды.
«Районным охотоведам в воскресенье, 15 июня, поступило сообщение о том, что в поселке Козьмино на территории базы неподалеку от лодочных гаражей замечен молодой пятнистый олень с серьёзной травмой ноги, предположительно, полученной от нападения собак», — говорится в сообщении.
Специалисты выехали на место. Процесс поимки оказался непростым, так как олень попытался убежать и прыгнул в море.
«Благодаря оперативной работе сотрудников и помощи местных жителей его удалось поймать и достать из воды. После осмотра приняли решение доставить беглеца в реабилитационный центр “Тигр”, где ему оказали необходимую помощь и выпустили в загон для дальнейшего восстановления», — отмечает минприроды.