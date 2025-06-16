Прогулка по улицам прошлого: в Самаре проведут экскурсию по Саратовской

Горожанам расскажут о прошлых названиях улицы Фрунзе — Саратовская и Челышевская, — и напомнят об утраченных и сохранившихся архитектурных памятниках: театре-цирке «Олимп», старейшей аптеке, Земской управе, костеле и других объектах. Участники пройдут маршрут по трем эпохам — от дореволюционного времени до наших дней.