Прогулка по улицам прошлого: в Самаре проведут экскурсию по Саратовской

21 июня в 16:00 состоится пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской» (12+). Её проведёт историк и главный хранитель Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная.
Горожанам расскажут о прошлых названиях улицы Фрунзе — Саратовская и Челышевская, — и напомнят об утраченных и сохранившихся архитектурных памятниках: театре-цирке «Олимп», старейшей аптеке, Земской управе, костеле и других объектах. Участники пройдут маршрут по трем эпохам — от дореволюционного времени до наших дней.
Сбор группы — у Музея Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Вход — по билетам.
Ранее мы писали, в польском Костеле 28 июня пройдет органный концерт Виктории Гамазовой.
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