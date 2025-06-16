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КСИР сообщил, что взломал ПВО Израиля и заставил целиться в друг друга

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) смог взломать систему противовоздушной обороны Израиля. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в организации.

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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) смог взломать систему противовоздушной обороны Израиля. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в организации.

Там также отметили, что в результате сбоя системы «начали целиться сами в себя».

— Инновации и возможности, применённые в этой операции, несмотря на всеобъемлющую поддержку США и западных держав и обладание новейшими и передовыми оборонными технологиями, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей. Многоуровневые системы обороны противника были приведены в беспорядок, до такой степени, что их собственные системы обороны были нацелены друг на друга, — уточнили в КСИР.

При этом от израильской стороны никакого официального заявления пока что не поступало.

Ранее стало известно, что американское посольство в израильском Тель-Авиве получило незначительные повреждения после взрыва иранской ракеты поблизости. Никто из сотрудников дипмиссии серьезно не травмировался.

С начала конфликта в результате ракетных ударов Ирана по городам Израиля погибли 16 человек. Местные СМИ утверждают, что из Ирана было выпущено около тридцати снарядов, из которых не менее девяти достигли своих целей.