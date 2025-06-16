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«Акрон» и «Спартак» попадали в каркас ворот чаще остальных клубов РПЛ

Стало известно, насколько точно били футболистов тольяттинского клуба в дебютном розыгрыше Премьер-лиги.

Как создавалась новая Россия

Стало известно, насколько точно били футболистов тольяттинского клуба в дебютном розыгрыше Премьер-лиги.

«Молодые и звонкие» закончили сезон на девятом месте с 35 очками. Вместе со столичным «Спартаком» 12 раз попадали в каркас ворот соперников. С такими показателями делят первое место в лиге.

Далее идут московские «Динамо» и «Локомотив», а также «Ростов» (по десять раз). Об этом сообщает «РУСТАТ».

Чаще остальных попадал футболист «красно-белых» Эсекьель Барко (4). Среди тольяттинцев выделили Артема Дзюбу и Стефана Лончара (по 3).

До этого рассказывали, что волжане могут расстаться с пятью футболистами.

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