«Акрон» и «Спартак» попадали в каркас ворот чаще остальных клубов РПЛ

Стало известно, насколько точно били футболистов тольяттинского клуба в дебютном розыгрыше Премьер-лиги.
«Молодые и звонкие» закончили сезон на девятом месте с 35 очками. Вместе со столичным «Спартаком» 12 раз попадали в каркас ворот соперников. С такими показателями делят первое место в лиге.
Чаще остальных попадал футболист «красно-белых» Эсекьель Барко (4). Среди тольяттинцев выделили Артема Дзюбу и Стефана Лончара (по 3).
До этого рассказывали, что волжане могут расстаться с пятью футболистами.
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