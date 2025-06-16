В Омской области сняты ограничения на посещение лесов

Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило об официальной отмене ограничений на посещение лесов во всех районах региона. Решение было принято после завершения действия особого противопожарного режима.
Тем не менее, пожароопасный сезон продолжается, и жителям напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при пребывании в лесных массивах. Использование открытого огня допускается только в строго определенных местах, исключающих риск возгорания. Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на вырубках, участках с поврежденной растительностью и торфяниках, а также на территориях с подсохшей травой или под кронами деревьев.
Специалисты подчеркивают важность элементарных мер предосторожности: нельзя оставлять непотушенные костры, бросать горящие спички, окурки или стеклянные предметы, которые могут стать источником возгорания. Также запрещено сжигание сухой травы как в лесах, так и на прилегающих территориях без противопожарных барьеров.
Владельцы земельных участков, граничащих с лесными массивами, обязаны обеспечить создание защитной полосы шириной 10 метров, очищая ее от мусора и сухой растительности, либо обустроить минерализованную полосу шириной 1,4 метра.
Охотникам следует помнить о запрете использования пыжей из горючих материалов. Водителям и операторам техники напоминают о недопустимости заправки топливом работающих двигателей и курения вблизи машин.
Если вы стали свидетелем нарушения, связанного с природоохранным законодательством в лесах, сообщите в региональную диспетчерскую службу по бесплатному номеру: 8−800−100−94−00.
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