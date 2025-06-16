В Омской области сняты ограничения на посещение лесов

Тем не менее, пожароопасный сезон продолжается, и жителям напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при пребывании в лесных массивах. Использование открытого огня допускается только в строго определенных местах, исключающих риск возгорания. Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на вырубках, участках с поврежденной растительностью и торфяниках, а также на территориях с подсохшей травой или под кронами деревьев.