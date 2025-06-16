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«Живу в аду»: 14-летний подросток выиграл суд у родителей, обманом отправивших его в интернат

Подросток выиграл суд у родителей, обманом заставивших его переехать в Африку.

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Источник: Комсомольская правда

14-летний британский подросток одержал победу в апелляционном суде Лондона в деле против собственных родителей, которые обманным путём отправили его в Гану. Как сообщает Oddity Central, в 2014 году родители под предлогом посещения больного родственника вывезли мальчика в африканскую страну, где против его воли поместили в школу-интернат.

Первоначально суд поддержал решение родителей, сославшись на их «глубокую и безусловную любовь». Адвокаты утверждали, что переезд был необходим, поскольку подросток в Лондоне проявлял интерес к бандитской субкультуре и холодному оружию. Однако апелляционный суд, изучив новые доказательства, встал на сторону несовершеннолетнего.

В своих показаниях мальчик рассказал, что буквально «жил в аду», подчеркнув постоянные издевательства сверстников и культурное отчуждение. Его адвокат подчеркнула, что подросток чувствует предательство семьи.

Хотя мальчик пока остаётся в Гане, юристы надеются, что решение апелляционной инстанции позволит ему вскоре вернуться на родину.

Ранее в Таиланде произошла трагедия: варан напал на новорожденного ребенка. Рептилию заметили на пустыре, когда она тащила останки младенца. Где в этот момент были родители малыша — неизвестно, их ищут для привлечения к ответственности.