«Живу в аду»: 14-летний подросток выиграл суд у родителей, обманом отправивших его в интернат

14-летний британский подросток одержал победу в апелляционном суде Лондона в деле против собственных родителей, которые обманным путём отправили его в Гану. Как сообщает Oddity Central, в 2014 году родители под предлогом посещения больного родственника вывезли мальчика в африканскую страну, где против его воли поместили в школу-интернат.