«Живу в аду»: 14-летний подросток выиграл суд у родителей, обманом отправивших его в интернат

14-летний британский подросток одержал победу в апелляционном суде Лондона в деле против собственных родителей, которые обманным путём отправили его в Гану. Как сообщает Oddity Central, в 2014 году родители под предлогом посещения больного родственника вывезли мальчика в африканскую страну, где против его воли поместили в школу-интернат.
Первоначально суд поддержал решение родителей, сославшись на их «глубокую и безусловную любовь». Адвокаты утверждали, что переезд был необходим, поскольку подросток в Лондоне проявлял интерес к бандитской субкультуре и холодному оружию. Однако апелляционный суд, изучив новые доказательства, встал на сторону несовершеннолетнего.
В своих показаниях мальчик рассказал, что буквально «жил в аду», подчеркнув постоянные издевательства сверстников и культурное отчуждение. Его адвокат подчеркнула, что подросток чувствует предательство семьи.
Хотя мальчик пока остаётся в Гане, юристы надеются, что решение апелляционной инстанции позволит ему вскоре вернуться на родину.
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