Более 2 тысяч семей получили новое жилье в Красноярском крае

На конец 2024 года в регионе нуждались в улучшении жилищных условий 44,4 тысячи семей. В результате, 2 402 семьи смогли получить новые жилые помещения. Из них 36,1% составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.