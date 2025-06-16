Более 2 тысяч семей получили новое жилье в Красноярском крае

По данным Красноярскстата, более 2 400 семей в Красноярском крае улучшили свои жилищные условия, среди которых свыше 30% составляют дети-сироты.
На конец 2024 года в регионе нуждались в улучшении жилищных условий 44,4 тысячи семей. В результате, 2 402 семьи смогли получить новые жилые помещения. Из них 36,1% составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Также 13,9% — это семьи, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 10,5% — молодые семьи, 3,5% — семьи, проживавшие в аварийном жилье, 2,1% — многодетные семьи, 2% — семьи с инвалидами и детьми-инвалидами, и 0,9% — семьи молодых специалистов. Общая площадь предоставленного жилья составила 106,2 тысячи квадратных метров.
В соседних регионах также отмечены успехи: в Республике Хакасия новые условия жизни получили 277 семей, а в Республике Тыва — 375 семей.
Ранее рассказывали, что в Красноярске обнаружена стоянка людей эпохи палеолита возрастом 12 тысяч лет.