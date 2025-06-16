19-летний защитник Александр Тарасов привлек внимание «Крыльев Советов»

Также молодым воспитанником петербургского «Зенита» интересуется вылетевший в Первую лигу «Оренбург».
В минувшем сезоне МФЛ поучаствовал в 24 встречах. Выдал четыре результативные передачи (второй среди крайних защитников с такими цифрами). Плюс 18 пасов под удар и 44 — в штрафную соперников.
Зимой присоединился к сборам первой команды в Катаре. Вышел на матч с «Ноа». А осенью выпускали на игру с «Кайратом». Об интересе «Крыльев» и «Оренбурга» к Тарасову пишет журналист и блогер Иван Карпов.
На днях рассказывали, что «зелено-бело-синие» хотели бы заполучить Селихова, Дюпина, Имамова или Кокарева.
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