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19-летний защитник Александр Тарасов привлек внимание «Крыльев Советов»

Также молодым воспитанником петербургского «Зенита» интересуется вылетевший в Первую лигу «Оренбург».

Как создавалась новая Россия

Также молодым воспитанником петербургского «Зенита» интересуется вылетевший в Первую лигу «Оренбург».

В минувшем сезоне МФЛ поучаствовал в 24 встречах. Выдал четыре результативные передачи (второй среди крайних защитников с такими цифрами). Плюс 18 пасов под удар и 44 — в штрафную соперников.

Зимой присоединился к сборам первой команды в Катаре. Вышел на матч с «Ноа». А осенью выпускали на игру с «Кайратом». Об интересе «Крыльев» и «Оренбурга» к Тарасову пишет журналист и блогер Иван Карпов.

На днях рассказывали, что «зелено-бело-синие» хотели бы заполучить Селихова, Дюпина, Имамова или Кокарева.

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