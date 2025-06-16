19-летний защитник Александр Тарасов привлек внимание «Крыльев Советов»

Зимой присоединился к сборам первой команды в Катаре. Вышел на матч с «Ноа». А осенью выпускали на игру с «Кайратом». Об интересе «Крыльев» и «Оренбурга» к Тарасову пишет журналист и блогер Иван Карпов.