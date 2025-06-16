Минобороны РФ показало кадры освобождения села Комар в ДНР

Министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за село Комар в ДНР.
На кадрах можно увидеть удары российских военных по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Комаре.
Об освобождении населенного пункта, а также сел Яблоновка и Коптево стало известно 13 июня. Отмечалось, что расположенный у границы с Днепропетровской областью Комар взяли бойцы группировки войск «Восток».
Российский боец с позывным Артист рассказывал, что ВСУ расстреливали отступающих из Комара украинских военных. По его словам, морпех ВС РФ в селе Комар ликвидировал в ножевой схватке двух боевиков ВСУ.