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Минобороны РФ показало кадры освобождения села Комар в ДНР

Об освобождении села российское военное ведомство сообщило 13 июня.

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Министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за село Комар в ДНР.

На кадрах можно увидеть удары российских военных по личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Комаре.

Об освобождении населенного пункта, а также сел Яблоновка и Коптево стало известно 13 июня. Отмечалось, что расположенный у границы с Днепропетровской областью Комар взяли бойцы группировки войск «Восток».

Российский боец с позывным Артист рассказывал, что ВСУ расстреливали отступающих из Комара украинских военных. По его словам, морпех ВС РФ в селе Комар ликвидировал в ножевой схватке двух боевиков ВСУ.