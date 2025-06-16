Telegraph: США бросили Украину и сократили поставки военной помощи Киеву

Киев остался без самого главного союзника, так как США значительно сократили свои поставки военной помощи. Такое мнение в понедельник, 16 июня, выразили в британском издании The Telegraph.
— Некоторые из программ эпохи (экс-президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник, — добавили в материале.
Также в газете подчеркнули, что теперь у Украины остаются три варианта. Первый предполагает полностью полагаться на поддержку Евросоюза, второй — попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном, третий — вложиться в собственное производство оружия и техники.
Недавно в The National Interest рассказали, что часть американских систем противовоздушной обороны была выведена с территории Украины и направлена на Ближний Восток для усиления защиты военных объектов США.
14 июня президент США Дональд Трамп также заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени».