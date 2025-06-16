Telegraph: США бросили Украину и сократили поставки военной помощи Киеву

Также в газете подчеркнули, что теперь у Украины остаются три варианта. Первый предполагает полностью полагаться на поддержку Евросоюза, второй — попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном, третий — вложиться в собственное производство оружия и техники.