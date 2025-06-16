Отделение посольства США в Тель-Авиве получило повреждения при ударах Ирана

Американское посольство в Тель-Авиве получило повреждения в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби на странице в социальной сети X.
По словам дипломата, ракетные удары причинили незначительные повреждения зданию отделения посольства. При этом среди сотрудников дипломатической миссии пострадавших нет.
«Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве», — написал он.
Хакаби уточнил, что посольство и консульство США останутся закрытыми в течение дня, так как персонал продолжает соблюдать меры безопасности и находится в укрытиях.
Ранее глава иранского МИД заявил, что Израиль своими атаками пытается сорвать переговоры Ирана и США. По его словам, в ходе шестого раунда переговоров по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегеран собирается «представить собственное предложение», способное «открыть путь к достижению соглашения».