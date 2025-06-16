Новые смерти на производствах расследуют в Приморье

При пожаре на судне «Ориентал Дисковерер», которое находилось на коммерческой стоянке в районе Дальзавода во Владивостоке, погибла 53-летняя буфетчица. Точную причину гибели женщины устанавливают судмедэксперты. Остальные 24 члена экипажа успели эвакуироваться. Морозильный траулер эксплуатирует рыболовная компания «Алитет ДВ».
42-летний электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения ООО «НПК Химстройэнерго» погиб, упав с высоты. Отметим, что это второй смертельный случай на этом предприятии за последние три недели. Ранее ФППК информировала, что 21-летнего монтажника стальных изделий компании задавило экскаватором.
Сейчас предприятие фигурирует в скандальной истории с разрушением единственной дороги между федеральной трассой «Уссури» и селом Ильмовка, из-за чего сельчане лишились медицинской помощи и поставок товаров первой необходимости в сельский магазин. Грунтовку разрушила тяжёлая техника компании, задействованная при прокладке ЛЭП. «Химстройэнерго» является подрядчиком «Примавтодора».
Третья смерть на производстве на прошлой неделе — это смерть 58-летнего охранника находкинского предприятия «НТС Охрана», мужчину нашли мёртвым на рабочем месте.
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