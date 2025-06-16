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Новые смерти на производствах расследуют в Приморье

На минувшей неделе двое рабочих на предприятиях Приморья получили смертельные травмы, ещё один сотрудник был найден мёртвым на рабочем месте без видимых травм, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевую федерацию профсоюзов.

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Источник: ДЕЙТА

При пожаре на судне «Ориентал Дисковерер», которое находилось на коммерческой стоянке в районе Дальзавода во Владивостоке, погибла 53-летняя буфетчица. Точную причину гибели женщины устанавливают судмедэксперты. Остальные 24 члена экипажа успели эвакуироваться. Морозильный траулер эксплуатирует рыболовная компания «Алитет ДВ».

42-летний электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения ООО «НПК Химстройэнерго» погиб, упав с высоты. Отметим, что это второй смертельный случай на этом предприятии за последние три недели. Ранее ФППК информировала, что 21-летнего монтажника стальных изделий компании задавило экскаватором.

Сейчас предприятие фигурирует в скандальной истории с разрушением единственной дороги между федеральной трассой «Уссури» и селом Ильмовка, из-за чего сельчане лишились медицинской помощи и поставок товаров первой необходимости в сельский магазин. Грунтовку разрушила тяжёлая техника компании, задействованная при прокладке ЛЭП. «Химстройэнерго» является подрядчиком «Примавтодора».

Третья смерть на производстве на прошлой неделе — это смерть 58-летнего охранника находкинского предприятия «НТС Охрана», мужчину нашли мёртвым на рабочем месте.

По сравнению с неделей 2—8 июня ситуация на предприятиях улучшилась, тогда было зарегистрировано пять смертельных случаев на производстве: четыре смерти от общих заболеваний и одна травма головы с летальным исходом.