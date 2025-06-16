Главные новости 16 июня 2025 года

В США полицейские взяли под стражу Вэнса Боэлтера, которого подозревают в стрельбе в двух законодателей Миннесоты и их супругов. По версии следствия, это он убил депутата Палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее супруга, а также ранил сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жену.