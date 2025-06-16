Главные новости 16 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 июня 2025 года.
Трамп допустил, что Израиль и Иран будут «бороться» до соглашения
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт Израиля и Ирана будет урегулирован, но не исключил, что перед этим страны «пройдут через борьбу». Политик предположил, что противники будут сражаться, прежде чем сядут за стол переговоров. Ранее американский лидер призвал Иран и Израиль достичь мира.
Подозреваемого в стрельбе в Миннесоте задержали
В США полицейские взяли под стражу Вэнса Боэлтера, которого подозревают в стрельбе в двух законодателей Миннесоты и их супругов. По версии следствия, это он убил депутата Палаты представителей штата Мелиссу Хортман и ее супруга, а также ранил сенатора-демократа Джона Хоффмана и его жену.
Министра обороны США уличили в незнании географии Восточной Европы
СМИ рассказали о сокращении военной помощи США Киеву
Киев лишился могущественного союзника — США уменьшили поддержку Украины. Теперь киевскому режиму не стоит рассчитывать на крупные поставки оружия от Пентагона, сообщила британская газета The Telegraph. Украинским властям придется полагаться на помощь Европы или пытаться заключить новую сделку с Белым домом.
Главой разведывательной службы Британии впервые станет женщина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер одобрил назначение на пост руководителя разведывательной службы M6 Блейз Метревели. Ранее она возглавляла отдел по технологиям и инновациям секретного ведомства. К обязанностям Метревели приступит осенью. Пока должность руководителя М6 занимает Ричард Мур.