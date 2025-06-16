Рой пчел захватил велосипед, оставленный у гипермаркета в минской Чижовке. Подробности сообщили в Минском городском управлении МЧС, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что информация была оперативно передана пчеловодам, которые выехали на место и собрали рой пчел. По словам специалистов, существуют разные причины подобного поведения пчел. Например, насекомые летели в поисках лучших условий. Возможно, им не хватало места в улье.
Специалисты добавляют, что роение является способом размножения пчел в обычной среде. Как правило, в улье одна матка. В том случае, когда семья большая, то они могут вывести себе еще одну матку и улететь вместе с ней.
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