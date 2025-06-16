В Перми с виновника ДТП взыскали 130 тысяч рублей в пользу пострадавших пешеходов

Невнимательный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе в Перми мать и дочь. В результате молодая девушка получила травмы лица и зубов. Эти повреждения стали для неё источником глубоких переживаний, связанных с потенциальным ущербом для личной жизни. Её мать также пострадала. Продолжительное время она была лишена возможности нормально передвигаться и вести привычный образ жизни.
Учитывая все обстоятельства, в том числе нравственные страдания женщин и их переживания за состояние друг друга, суд постановил взыскать с виновника аварии 80 и 50 тысяч рублей в их пользу в качестве компенсации морального вреда.
Исполнительные листы были предъявлены на исполнение в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения возложенных на него обязательств. Несмотря на это, должник решение суда в добровольный срок не исполнил. Чтобы добиться выплаты, судебный пристав применил в его отношении штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, арестовал банковские счета неплательщика и обратил взыскание на получаемую им заработную плату по двум официальным местам работы. В результате задолженность взыскана в полном объеме, 130 тысяч рублей компенсации морального вреда выплачены пострадавшим.