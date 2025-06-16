Вильфанд предупредил о надвигающемся похолодании в европейской части РФ

Тем временем на Урале в первой половине недели ожидается жаркая погода. В Свердловской и Челябинской областях температура воздуха поднимется до 30−32 градусов. Однако позже температура будет стремиться к норме, то есть около 22−25 градусов. Со среды, 18 июня, в регионе начнется незначительное похолодание, которое продлится до конца недели. Ожидается 19−22 градусов, что на два — три градуса ниже нормы.