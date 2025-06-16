Вильфанд предупредил о надвигающемся похолодании в европейской части РФ

На следующей неделе температура во всей европейской части России будет отставать от нормы на два-три градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Согласно прогнозам, похолодание также затронет Северо-Западный федеральный округ. Однако если в Мурманске и Санкт-Петербурге температура будет близка к норме, то в других регионах она опустится ниже среднемноголетних значений.
На юге европейской части России, в том числе в Крыму, Ставрополье в Краснодарском крае, столбики термометров покажут 23−26 градусов, что будет комфортной температурой для отдыха.
Тем временем на Урале в первой половине недели ожидается жаркая погода. В Свердловской и Челябинской областях температура воздуха поднимется до 30−32 градусов. Однако позже температура будет стремиться к норме, то есть около 22−25 градусов. Со среды, 18 июня, в регионе начнется незначительное похолодание, которое продлится до конца недели. Ожидается 19−22 градусов, что на два — три градуса ниже нормы.
Как сообщалось ранее, праздничные выходные с 12 по 15 июня принесли жителям центральных регионов России проливные дожди, грозы и сильный ветер. Отмечалось, что Москва и Подмосковье попали под влияние балтийского циклона.