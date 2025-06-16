В ДТП в центре Новосибирска погиб 40-летний мотоциклист

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 15 июня, около 16:40. Водитель мотоцикла двигался по Ипподромской со стороны Военной в сторону площади Будагова и напротив ТРЦ «Аура» врезался в попутный грузовик MAN с полуприцепом, который поворачивал налево.