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В ДТП в центре Новосибирска погиб 40-летний мотоциклист

Инцидент произошёл напротив ТРЦ «Аура».

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Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В центре Новосибирска в результате столкновения трёх транспортных средств погиб 40-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 15 июня, около 16:40. Водитель мотоцикла двигался по Ипподромской со стороны Военной в сторону площади Будагова и напротив ТРЦ «Аура» врезался в попутный грузовик MAN с полуприцепом, который поворачивал налево.

После этого мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с кроссовером Mazda CX-5.

В результате мотоциклист был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске автомобиль переехал загоравшую на пляже женщину.