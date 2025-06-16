В ДТП в центре Новосибирска погиб 40-летний мотоциклист

В центре Новосибирска в результате столкновения трёх транспортных средств погиб 40-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 15 июня, около 16:40. Водитель мотоцикла двигался по Ипподромской со стороны Военной в сторону площади Будагова и напротив ТРЦ «Аура» врезался в попутный грузовик MAN с полуприцепом, который поворачивал налево.
После этого мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с кроссовером Mazda CX-5.
В результате мотоциклист был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученных травм.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске автомобиль переехал загоравшую на пляже женщину.