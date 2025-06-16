Дончане заметили смерч над Таганрогом

Жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления — водяного смерча в Таганрогском заливе. Очевидцы опубликовали впечатляющие кадры 15 июня в социальных сетях.
На фотографиях и видео отчетливо видна мощная воздушная воронка, поднимающая водяные массы в небо. К счастью, по данным очевидцев, смерч не достиг береговой линии и не представлял угрозы для населенных пунктов.
Это природное явление совпало с действующим в регионе штормовым предупреждением. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни продолжение непогоды — сильные дожди, грозы и порывистый ветер.
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