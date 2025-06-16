Россиянам подсказали, как правильно хранить молочные продукты в летнюю жару

Эксперт указала, что в магазине такие продукты, как, например, творог, должны храниться в холодильнике магазина при показателях температуры от 2 до 4 градусов по Цельсию. Волокитина отметила, что после покупки продукт следует в кратчайшие сроки поместить в холодильник, желательно в самую холодную зону, а из открытой упаковки творог лучше переложить в стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой.