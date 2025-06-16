Россиянам подсказали, как правильно хранить молочные продукты в летнюю жару

Кандидат технических наук Зинаида Волокитина в беседе с Life.ru рассказала, как хранить молочные продукты в летнюю жару.
Эксперт указала, что в магазине такие продукты, как, например, творог, должны храниться в холодильнике магазина при показателях температуры от 2 до 4 градусов по Цельсию. Волокитина отметила, что после покупки продукт следует в кратчайшие сроки поместить в холодильник, желательно в самую холодную зону, а из открытой упаковки творог лучше переложить в стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой.
Как заметила собеседница издания, в летний период сроки хранения творога могут сократиться, и если в закрытой фабричной упаковке он сохраняет свежесть от 3 до 4 суток, то после вскрытия — не более 24 часов. Эксперт обратила внимание, что домашний творог без консервантов рекомендуется употребить в течение 36 часов.
По словам Волокитиной, эти же правила распространяются и на другие молочные продукты, а именно сметану, йогурты, ряженку, кефир и простоквашу. Особое внимание специалист посоветовала уделять целостности упаковки, срокам годности и условиям хранения в магазине. Собеседница издания рекомендует употреблять такие продукты в течение 1−2 суток после вскрытия.
Эксперт предупредила, что признаками испорченного продукта могут служить неприятный кислый или горьковатый запах, изменение консистенции, появление плесени или нехарактерных пятен. Вздутая упаковка с молочным продуктом, в свою очередь, также свидетельствует о нарушении условий хранения в магазине, добавила Волокитина.
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