Портал «Халк назорати» заработает по всей республике

Портал «Халк назорати» станет единой цифровой платформой для обращений, к которой подключат все министерства, ведомства и хокимияты. Это значит, что обращения граждан больше не будут теряться в «бумажной волоките» или перекладываться между структурами — каждый сигнал получит конкретного исполнителя.