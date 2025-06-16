Портал «Халк назорати» заработает по всей республике

Как это будет работать?
С помощью специального мобильного приложения жители смогут фиксировать и отправлять фотографии проблем, связанных с незаконным или некачественным строительством, благоустройством территорий, состоянием инфраструктуры и коммунальных объектов.
К каждой заявке необходимо будет прикрепить точный адрес, чтобы проблему можно было оперативно локализовать.
Важная особенность системы — прозрачность. Решение каждой проблемы должно быть подтверждено обратной фотографией, где будет видно, что недостаток действительно устранён. Это позволит не просто «отчитываться», а действительно проверять результат.
Теперь деятельность хокимов будет оцениваться ежедневно — в зависимости от того, насколько быстро и качественно решаются обращения граждан. Эта система станет реальным индикатором эффективности местной власти, а не формальной отчётностью.
Портал «Халк назорати» станет единой цифровой платформой для обращений, к которой подключат все министерства, ведомства и хокимияты. Это значит, что обращения граждан больше не будут теряться в «бумажной волоките» или перекладываться между структурами — каждый сигнал получит конкретного исполнителя.