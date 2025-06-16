В Приморском крае спасли пятнистого олененка, на которого напали собаки

В Приморском крае специалисты регионального охотнадзора и жители села Козьмино спасли раненого собаками детеныша пятнистого оленя. Об этом сообщило региональное минприроды.
«Поступило сообщение, что в Козьмино на территории базы неподалеку от лодочных гаражей замечен молодой пятнистый олень с серьёзной травмой ноги, предположительно, полученной от нападения собак», — рассказали в пресс-службе минприроды.
На место выехали специалисты охотнадзора. Они поймали олененка, но тот попытался убежать от своих спасителей, прыгнув в море.
Несмотря на это, сотрудники охотнадзора совместно с местными жителями вытащили животное из воды.
После осмотра его доставили в реабилитационный центр «Тигр». Там ветеринары оказали травмированному олененку необходимую помощь, а затем выпустили в загон для дальнейшего восстановления, добавили в минприроды.
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