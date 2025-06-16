FT: ЕС планирует отказаться от российской ядерной энергетики к 2030-м годам

По данным издания, в ЕС работает 101 ядерный реактор, 19 из которых представляют собой советские разработки типа ВВЭР. Эти энергоблоки зависят от российских поставок, получая около 20−25% природного, преобразованного и обогащённого урана. Кроме того, европейские АЭС регулярно закупают в России запасные части и привлекают российских специалистов для технического обслуживания.