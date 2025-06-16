FT: ЕС планирует отказаться от российской ядерной энергетики к 2030-м годам

Европейский Союз намерен полностью прекратить сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики. Как сообщает Financial Times, этот процесс окажется значительно сложнее, чем отказ от других видов российских энергоносителей.
По данным издания, в ЕС работает 101 ядерный реактор, 19 из которых представляют собой советские разработки типа ВВЭР. Эти энергоблоки зависят от российских поставок, получая около 20−25% природного, преобразованного и обогащённого урана. Кроме того, европейские АЭС регулярно закупают в России запасные части и привлекают российских специалистов для технического обслуживания.
Эксперт Bruegel Бен Мак-Вильямс пояснил, что цепочка поставок урана технически очень сложна, поэтому потребуется постепенный отказ от российских ресурсов. Европейская комиссия рассчитывает полностью освободить ядерный сектор от российского импорта к 2030-м годам.
Однако, как следует из опубликованного в пятницу документа, для создания независимой цепочки ядерных поставок потребуются инвестиции в размере 241 миллиарда евро. Вопрос финансирования этих программ планируется обсудить на предстоящей встрече министров ЕС.
Тем временем в США начали готовиться к серийному производству обновленной ядерной авиабомбы. Производство модернизированного оружия B61−13 планируется начать в июле текущего года. Эта версия предназначена для стратегической авиации и обладает мощностью до 360 килотонн.