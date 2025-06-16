В «Кольцово» отменили вылет и прилет нескольких рейсов

Напомним, что около двух тыс. российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за закрытия неба над Ираном. Среди них есть туристы, которые отдыхали в ОАЭ, а также те, кто следовал транзитом в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидающим вылета туристам продлили срок пребывания в отелях ОАЭ.