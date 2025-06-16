В «Кольцово» отменили вылет и прилет нескольких рейсов

Сначала был отменен рейс из уральской столицы в Ижевск авиакомпании «Ижавиа» на 00.15, затем в Шарджу компании AirArabia на 01.50 и в Ташкент «Уральских авиалиний» на 10.55.
Прибытие рейсов этих же компаний, но уже из Ижевска, Шарджи и Ташкента также были отменены.
Помимо этого, был перенесен рейс авиаперевозчика «Россия» из Екатеринбурга в Красноярск — с 12.50 на 15.30.
Напомним, что около двух тыс. российских туристов не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за закрытия неба над Ираном. Среди них есть туристы, которые отдыхали в ОАЭ, а также те, кто следовал транзитом в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ожидающим вылета туристам продлили срок пребывания в отелях ОАЭ.
В АТОР подчеркнули, что до ирано-израильского конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. Теперь авиакомпании вынуждены предлагать альтернативные маршруты, из-за чего многие рейсы отменяются или переносятся.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.