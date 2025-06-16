Отправить за 30 секунд: международные письма пермяки теперь могут оформить онлайн

Почта России запустила для жителей Перми и Пермского края онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей. Сайт и приложение компании пополнились новым функционалом для письменной корреспонденции. Здесь клиенты могут в калькуляторе рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, уточнить сроки доставки, оформить и оплатить отправление, а также заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию CN22/23.
Отправка оформленной онлайн-корреспонденции занимает в разы меньше времени. Если клиент выбрал оплату в отделении, то пару минут; если письмо или бандероль предоплачены, то меньше минуты, что в 8 раз быстрее, чем при оформлении письма у оператора.
Кроме того, география для отправки международной корреспонденции пополнилась 41 страной Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Теперь Почта России может доставить письмо, почтовую карточку или бандероль в 152 государства.