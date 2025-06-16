Отправить за 30 секунд: международные письма пермяки теперь могут оформить онлайн

Отправка оформленной онлайн-корреспонденции занимает в разы меньше времени. Если клиент выбрал оплату в отделении, то пару минут; если письмо или бандероль предоплачены, то меньше минуты, что в 8 раз быстрее, чем при оформлении письма у оператора.