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Отправить за 30 секунд: международные письма пермяки теперь могут оформить онлайн

Почта России запустила для жителей Перми и Пермского края онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей.

Как создавалась новая Россия

Почта России запустила для жителей Перми и Пермского края онлайн-оформление и оплату международных писем и бандеролей. Сайт и приложение компании пополнились новым функционалом для письменной корреспонденции. Здесь клиенты могут в калькуляторе рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, уточнить сроки доставки, оформить и оплатить отправление, а также заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию CN22/23.

Отправка оформленной онлайн-корреспонденции занимает в разы меньше времени. Если клиент выбрал оплату в отделении, то пару минут; если письмо или бандероль предоплачены, то меньше минуты, что в 8 раз быстрее, чем при оформлении письма у оператора.

Кроме того, география для отправки международной корреспонденции пополнилась 41 страной Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Теперь Почта России может доставить письмо, почтовую карточку или бандероль в 152 государства.