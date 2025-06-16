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Ростовчан в первый рабочий день ждут гроза и дождь

В Ростове-на-Дону синоптики обещают похолодание и дожди.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону новая рабочая неделя начнется с дождливой и прохладной погоды. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В понедельник, 16 июня, утро начнется с дождя и +16 градусов. В дневное время синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду. Температура воздуха составит до +20 градусов. Вечером возможна гроза, а столбики термометров покажут до +18 градусов. В ночное время ожидается +16 градусов. Поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтики перед выходом на улицу и работу.

Ветер ожидается западный, а его порывы достигнут четырех метров в секунду.

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