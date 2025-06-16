Чем известен шадринский чемпион мира Красников, который погиб в ДТП

Красников получил ряд наград за свою спортивную карьеру.
Уроженец Шадринска (Курганская область) и многократный чемпион мира по спидвею Николай Красников погиб в ДТП 16 июня. Авария произошла на трассе под Уфой. Красников отметился огромным количеством побед и наград в своей спортивной карьере. Чем известен спортсмен — в материале URA.RU.
Ранние годы.
Николай Олегович Красников родился 4 февраля 1985 года в городе Шадринске Курганской области в семье профессионального тренера по мотокроссу. С 11 лет он начал заниматься мотокроссом под руководством отца, а с зимы 1998−1999 годов переключился на мотогонки на льду в родном Шадринске.
Спортивная карьера.
Первое участие в официальных соревнованиях пришлось на сезон 1999−2000, когда в составе команды «Торпедо-ШААЗ» он занял пятое место в чемпионате России. Красников 16 декабря 2000 года впервые выступил за команду Шадринского автоагрегатного завода на льду уфимского стадиона «Строитель» в первом этапе командного чемпионата страны.
Уже в следующем сезоне 2000/01 Красников стал победителем юниорского чемпионата России и вместе с командой «Торпедо-ШААЗ» завоевал бронзу в командном чемпионате страны по спидвею на льду. В сезоне 2001/02 он перешел в уфимскую команду «Башкортостан», с которой впоследствии выиграл девять чемпионских титулов, включая шесть подряд с 2004 по 2008 год. В личных чемпионатах России Николай стал семикратным чемпионом.
В 2003 году, став впервые призером личного чемпионата России по спидвею на льду, он получил возможность выступать в Личном чемпионате мира, где в дебютном сезоне занял восьмое место. Уже в следующем сезоне спортсмен поднялся на третью ступень мирового пьедестала, а начиная с 2005 года установил рекорд, выиграв подряд восемь личных чемпионатов мира с 2005 по 2012 год. Особый успех пришелся на 2006 и 2009 годы, когда Красников выиграл все этапы чемпионата.
Параллельно он выступал в командном чемпионате мира, где в составе сборной России завоевал двенадцать золотых медалей, из которых десять были выиграны подряд в период с 2004 по 2013 и 2015−2016 годы. Кроме того, в 2007 году Красников окончил Шадринский государственный педагогический институт.
Последние успехи.
В 2011 году Красников возглавил Федерацию мотоспорта Республики Башкортостан, однако в августе 2015 года ушел в отставку из-за отсутствия прогресса в развитии мотоспорта. В 2018 году Красников вернулся в команду «Башкортостан» и помог ей выиграть командный зачет Чемпионата России. В 2019 году команда завоевала серебро благодаря его участию. В сезоне 2019−2020 он вновь выступал вместе с более молодыми спортсменами, став самым результативным гонщиком команды, набрав 13 из 40 очков и обеспечив ей чемпионский титул.
Кроме мотогонок на льду, Красников активно участвовал в мотокроссе и кроссе на снегоходах. В 2015 году он стал чемпионом и обладателем кубка Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на снегоходах в классе «Спорт». Тренерами спортсмена были Олег Красников, Владимир Белоногов и Сергей Шутов.