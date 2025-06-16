Чем известен шадринский чемпион мира Красников, который погиб в ДТП

В 2003 году, став впервые призером личного чемпионата России по спидвею на льду, он получил возможность выступать в Личном чемпионате мира, где в дебютном сезоне занял восьмое место. Уже в следующем сезоне спортсмен поднялся на третью ступень мирового пьедестала, а начиная с 2005 года установил рекорд, выиграв подряд восемь личных чемпионатов мира с 2005 по 2012 год. Особый успех пришелся на 2006 и 2009 годы, когда Красников выиграл все этапы чемпионата.