Ученые обнаружили загадочные радиоволны, исходящие из-подо льда Антарктиды

Группа исследователей в Антарктиде обнаружила странные радиоволны, исходящие из-подо льда. Открытие сделали ученые из Университета Пенсильвании совместно с международной группой исследователей, пишет научный журнал PRL.
В ходе этого эксперимента исследователи анализировали сигналы, поступающие на Землю, с помощью различных приборов.
Согласно пресс-релизу, целью эксперимента было использование воздушных шаров для отправки приборов высоко в атмосферу с целью получения новых знаний о космосе.
Стефани Виссел, доцент кафедры физики, астрономии и астрофизики Университета штата Пенсильвания и одна из исследователей рассказала, что они нашли частицы, известные как нейтрино.
— Радиоволны, которые мы обнаружили, проходили под очень крутыми углами, примерно на 30 градусов ниже поверхности льда, — заявила она.
Однако после проведения двух экспериментов выяснилось, что перед ними не нейтрино, а нечто иное. Виссел сказала, что существует вероятность, что это может быть темная материя, но подтвердить это невозможно, передает NYP.
Ранее радиостанция Судного дня УВБ-76 передала новое сообщение с загадочным содержанием на фоне обострения военного конфликта между Ираном и Израилем.