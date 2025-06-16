Вокалист британской группы The Boys Джон Плейн скончался на 74-м году жизни

В возрасте 73 лет скончался британский певец Джон Плейн — вокалист и гитарист популярной группы The Boys. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в ABC Nyheter.
Коллектив возник в 1976 году в столице Великобритании, а распался в 1982 году.
После продолжительного перерыва в 1999 году музыканты вновь решили объединиться для совместной работы.
В начале 1977 года артисты заключили контракт со знаменитым музыкальным лейблом NEMS Records — на тот момент они были единственными в мире, кому удалось добиться официального соглашения. Позже коллектив выпустил дебютную пластинку.
Музыкальная группа оказала огромное влияние на панк-музыку. Поклонники The Boys также неоднократно видели одного из своих кумиров в различных фильмах. Плейн снимался в картинах «Looking for Johnny» и «Sad Vacation», уточнили в газете.