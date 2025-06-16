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Вокалист британской группы The Boys Джон Плейн скончался на 74-м году жизни

В возрасте 73 лет скончался британский певец Джон Плейн — вокалист и гитарист популярной группы The Boys. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в ABC Nyheter.

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В возрасте 73 лет скончался британский певец Джон Плейн — вокалист и гитарист популярной группы The Boys. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в ABC Nyheter.

Коллектив возник в 1976 году в столице Великобритании, а распался в 1982 году.

После продолжительного перерыва в 1999 году музыканты вновь решили объединиться для совместной работы.

В начале 1977 года артисты заключили контракт со знаменитым музыкальным лейблом NEMS Records — на тот момент они были единственными в мире, кому удалось добиться официального соглашения. Позже коллектив выпустил дебютную пластинку.

Музыкальная группа оказала огромное влияние на панк-музыку. Поклонники The Boys также неоднократно видели одного из своих кумиров в различных фильмах. Плейн снимался в картинах «Looking for Johnny» и «Sad Vacation», уточнили в газете.