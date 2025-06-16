В Клину выкинули свежий номер

В Подмосковье началась настоящая борьба с уличными ларьками и киосками: только в этом году власти региона планируют снести 3,6 тыс. нестационарных торговых объектов (НТО), а всего за ближайшие 3 года их количество должно сократиться более чем в 2 раза.
Свое решение чиновники объясняют желанием навести порядок в уличной торговле: обновить дизайн торговых объектов и убрать заезжих торгашей с сомнительным товаром, а вместо них дать преференции местным производителям с социально значимой продукцией.
Однако, как это нередко бывает, слова чиновников сильно расходятся с делом. «МК» провел свое расследование и выяснил, что под снос идут как раз те НТО, у которых все в порядке и с документами, и с дизайном.
Черный понедельник.
Клин-5 — это бывший военный городок, а сейчас один из микрорайонов подмосковного города. Случайных людей здесь нет, практически все друг друга знают: кто-то вместе служили, у кого-то дети бок о бок росли, в одни садики и школы ходили.
До сих пор в городке живет много военных пенсионеров — некоторые из них весьма заслуженные люди. Поэтому известие, что на улице Маяковского хотят снести газетный киоск, обрушилось на них как гром среди ясного неба. Почти сразу же вокруг торгового павильона стала собираться толпа людей — в основном пожилые люди и мамочки с колясками.
«Вы что творите, куда наш киоск увозите?» — возмущались жители.
«Где мы свежую прессу теперь покупать будем?» — спрашивали старики.
«Мы тоже здесь детям раскраски, игрушки, книги покупали», — вторили им покупательницы помоложе.
О событиях «черного» понедельника нам рассказывает Вера Степановна, которая проработала в этом газетном киоске почти 14 лет. Женщина еще даже не отошла от шока, который пережила два дня назад.
По словам киоскера, утром 9 июня к ее киоску сначала подошли две женщины из местной администрации, потом к ним присоединился молодой мужчина, троица помахала у нее перед носом служебными удостоверениями и в ультимативной форме потребовала, чтобы продавец в течение 2 часов упаковала весь товар, освободив павильон, в противном случае у нее будут неприятности.
Вера Степановна — сама человек не робкого десятка, она военный пенсионер, 25 лет прослужила в армии. Но тут было от чего растеряться.
«Как же я одна все упакую и вывезу, в конце концов, у меня есть свое начальство, вот с ним и общайтесь», — говорила она чиновникам. Но те стояли на своем: вывози товар или все заберем вместе с киоском, и потом ищи где хочешь.
«Я так разнервничалась, что даже руки дрожали, хорошо потом наш администратор подъехала и помогла упаковать продукцию и загрузить в машину», — вспоминает женщина.
По ее словам, киоск в понедельник никто с места не трогал, только на следующий день подогнали кран и погрузили его на машину, поэтому зачем нужно было чиновникам устраивать в отношении этой пожилой женщины такой жесткий прессинг, совершенно непонятно.
«Я обычно в 8 утра открывалась, а в 8.15 ко мне уже очередь за газетами стояла. За столько лет я всех своих покупателей узнавала в лицо, для большинства из них поход в киоск за газетой — это многолетняя традиция, ежедневный утренний ритуал. Как они теперь будут без этого обходиться, ума не приложу», — сокрушается продавец.
Ломать — не строить.
Теперь жителям Клина-5 до ближайшего газетного киоска нужно добираться на городском транспорте или несколько километров идти пешком, вряд ли кому-то из пенсионеров такие утренние походы за газетами будут по силам. Да и где гарантия, что в Клину вообще останутся киоски с прессой? В ближайшие дни местная администрация намерена демонтировать еще 4 НТО, которые принадлежат одному из крупнейших подмосковных дистрибьюторов печатных изданий.
По словам директора малого предприятия «Газетта» Алексея Ефимова, процесс сноса нестационарных торговых павильонов в Подмосковье активно начался в прошлом году. Чиновники обосновывали свое решение тем, что хотят убрать с улиц устаревшие киоски и заменить их современными торговыми объектами, выполненными в едином стиле.
Поскольку предприятие, где работает Алексей, занимается распространением самой что ни на есть социально значимой продукции — прессой, начинание подмосковных чиновников там восприняли даже с энтузиазмом. Ведь газеты распространять — это не шаурмой торговать. Малое предприятие решило закупить в Москве 200 новых павильонов печати, чтобы в Подмосковье было не хуже, чем в столице.
«В прошлом году в Клину у нас было 8 павильонов, по трем из них у нас заканчивался договор на размещение НТО, кроме того, эти объекты действительно были старыми, и мы их без всяких пререканий демонтировали еще год назад. Но к внешнему виду оставшихся пяти киосков печати у чиновников не было никаких претензий, и договор на эти торговые точки действует до конца 2026 года. Поэтому, когда пришло предписание от Клинской администрации о сносе остальных пяти киосков, мы обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру и Прокуратуру Московской области, так как считаем эти действия чиновников незаконными», — рассказывает руководитель предприятия.
Кстати, с ним солидарны и жители Клина-5, которые после сноса местного киоска печати пожаловались губернатору Московской области и главе Клинской администрации на то, что их оставили без свежей прессы.
Только вот услышат ли этот глас народа в областном правительстве, а главное, поймут ли, о чем просят власти потенциальные избиратели, это большой вопрос.
Как раз 9 июня, когда в Клину сносили газетный киоск, в Правительстве Московской области проходило очередное совещание по вопросу демонтажа НТО, в ходе которого было решено, что, хотя изначально в 2025 году планировалось демонтировать около 2,5 тыс. объектов нестационарной торговли, теперь показатель снесенных палаток будет увеличен до 3,6 тыс.
Помните, от руководства ООО «Газетта» первоначально требовали снести только 3 старых павильона, а остальные 5 обещали оставить? Но поскольку наверху планы поменялись, на местах, на уровне муниципалитетов, их тоже пришлось пересмотреть. Так, киоск на улице Маяковского и еще 4 в других частях города Клина, которые еще в начале года всех устраивали и по дизайну, и по остальным параметрам, неожиданно попали в черные списки под снос.
«Нам план по демонтажу НТО спускают из области, никто не хочет оказаться в красной зоне, поэтому будем сносить…», — признались на условиях анонимности в Клинской администрации.
Право на информацию.
Когда этот материал был уже готов к печати, в редакции «МК» раздался звонок из еще одного подмосковного города — Видное. Его жители жаловались, что у них в городе тоже собираются сносить газетные киоски. По крайней мере, на одном из них, расположенном на улице Советская, дом 2Б, появилось соответствующее объявление.
«Как же так, — говорили люди, — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал, что будут сносить только незаконные ларьки, а те, что работают цивилизованно и где продают нужные нам товары, трогать не будут».
Редакция «МК» тоже хотела бы получить ответ на этот вопрос. Потому что торговые точки, в которых продается свежая пресса и которые расположены в шаговой доступности от жилых кварталов, — это как раз про заботу о людях и о внимании к местному бизнесу, о чем так много любят говорить на совещаниях в областном правительстве. Потому что владельцами большинства НТО в Московской области являются местные предприниматели, тот самый малый бизнес, который чиновники всех уровней обещают развивать, холить и лелеять, потому что он платит налоги в местный бюджет и дает рабочие места своим, подмосковным, жителям.
И последнее. Хотя в разговоре с чиновниками нам не раз приходилось слышать утверждение, что никто сейчас, кроме стариков, прессу «на бумаге» не читает, а все нормальные люди ищут новости в смартфоне, мы с этим категорически не согласны.
«Бумажная» пресса до сих пор востребована у российских читателей, в том числе у жителей Подмосковья, и, несмотря на все цифровые технологии, многие люди предпочитают держать в руках свежий номер газеты за утренней чашкой чая или кофе, а не пялиться в экран смартфона.
Доступность информации — фундаментальное право каждого гражданина нашей страны, а тотальное закрытие газетных киосков лишает людей альтернативного способа получения новостей. Особенно это касается тех районов, где интернет-покрытие слабое и где большая часть населения не владеет цифровыми технологиями.
Поэтому еще раз стоит напомнить реформаторам из областного правительства, что киоски прессы — это не просто точки продажи, а важные социальные объекты, обеспечивающие равный доступ к информации для всех групп населения.
К счастью, с нами солидарен Президент России Владимир Путин, недаром же он дал поручение Правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке прессы и развитию уличной торговли печатными изданиями.
Ждем, когда эти планы «сверху», наконец, примут к реализации на местах в Подмосковье.