В Клину выкинули свежий номер

«В прошлом году в Клину у нас было 8 павильонов, по трем из них у нас заканчивался договор на размещение НТО, кроме того, эти объекты действительно были старыми, и мы их без всяких пререканий демонтировали еще год назад. Но к внешнему виду оставшихся пяти киосков печати у чиновников не было никаких претензий, и договор на эти торговые точки действует до конца 2026 года. Поэтому, когда пришло предписание от Клинской администрации о сносе остальных пяти киосков, мы обратились с жалобой в Генеральную прокуратуру и Прокуратуру Московской области, так как считаем эти действия чиновников незаконными», — рассказывает руководитель предприятия.