Благоустройство возле шести транспортных узлов пройдет в Москве в этом году

В районе транспортного узла «Домодедовская» сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны. В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле.