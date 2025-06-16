Благоустройство возле шести транспортных узлов пройдет в Москве в этом году

«Запланированы мероприятия по благоустройству пространств, прилегающих к шести транспортным узлам. Основная задача — улучшить транспортную и пешеходную доступность объектов, сделать удобные маршруты для пешеходов и автомобилистов. Дополнительно организуем там, где это возможно, места отдыха, детские и спортивные площадки, чтобы сделать городскую среду более современной и функциональной», — отметил Петр Бирюков.
Работы пройдут возле транспортных узлов «Домодедовская», «Семеновская», «Лухмановская», «Речной вокзал», «Отрадное» и «Войковская».
«В рамках проекта обновим площадь около станции метро “Семеновская”, там отремонтируем покрытия пешеходной зоны и проезжей части, установим новые фонари и скамейки, — рассказал Петр Бирюков. — Вдоль проходящей по ул. Измайловский Вал и Щербаковская трамвайной линии заменим контактную сеть и обустроим удобные приподнятые платформы. Кроме того, на этих улицах приведем в порядок два небольших сквера».
В районе транспортного узла «Домодедовская» сделают удобные подходы от торгового центра и городского рынка к новому выходу из метро, обновят дороги, тротуары и освещение, установят современные остановочные павильоны. В жилой зоне отремонтируют три детские площадки, две спортивные и одну для занятий воркаутом. Кроме того, приведут в порядок расположенное там же футбольное поле.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ разобьют газоны и высадят зеленые насаждения.