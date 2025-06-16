Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону выросла смертность из-за плохой воды

В Ростовской области плохое качество питьевой воды могло стать причиной роста смертности населения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Согласно отчету ведомства, в донском регионе из-за плохого качества воды было выявлено 2261,8 до 3275,1 случаев заболеваемости на 100 тысяч человек.

Чаще всего плохая вода провоцирует болезни органов пищеварения — 4,14 случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, некачественная вода способствует возникновению проблем систем кровообращения — 1, 82 случая на 100 тысяч населения. Также плохая вода может повысить риск развития злокачественных опухолей — 0, 96 смертельных случаев на 100 тысяч насления.

Отмечается, что Ростовская область — регион с уровнем смертности выше, чем в среднем по России.