На Дону выросла смертность из-за плохой воды

Чаще всего плохая вода провоцирует болезни органов пищеварения — 4,14 случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, некачественная вода способствует возникновению проблем систем кровообращения — 1, 82 случая на 100 тысяч населения. Также плохая вода может повысить риск развития злокачественных опухолей — 0, 96 смертельных случаев на 100 тысяч насления.