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Насколько безопасно платить по биометрии и что уже умеет искусственный интеллект

Использование биометрии в Москве вышло на новый уровень. Но насколько это безопасный способ оплаты услуг и что уже умеет искусственный интеллект, узнала «Вечерняя Москва».

Как создавалась новая Россия

Использование биометрии в Москве вышло на новый уровень. Но насколько это безопасный способ оплаты услуг и что уже умеет искусственный интеллект, узнала «Вечерняя Москва».

Технологии компьютерного зрения активно проникают в нашу жизнь и во многом упрощают ее. Яркий тому пример — использование системы оплаты по биометрии в метрополитене: пассажиру нужно лишь подойти к турникету, встать на специальный стикер (квадратная отметка на полу. — «ВМ»), посмотреть в камеру, и все — двери столичной подземки открыты.

Вроде бы все просто. Но главный вопрос, который задают себе все, — насколько это безопасно? Не могут ли биометрические данные, загруженные в систему, украсть и использовать? Руководитель направления государственного сектора VisionLabs Павел Шаравский развеивает эти опасения.

— Первое, с чего начинается работа технологии оплаты по биометрии, — идентификация человека. Система на сегодняшний день допускает ничтожное количество ошибок. То есть, например, при оплате проезда в метро не может быть ситуации, когда система примет вас за кого-то другого или, наоборот, кого-то за вас, — сказал Павел Шаравский.

Эксперт пояснил, что с помощью технологий лицо человека превращается в векторное изображение, которое в дальнейшем используется для распознавания.

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— Система сегодня умеет не просто узнавать лицо, но и определять его атрибуты: пол, возраст, наличие растительности и даже его настроение в момент сканирования, — уточнил он. — Это позволяет значительно повышать точность, даже если что-то перекрывает ваше лицо.

По словам эксперта, даже если надета медицинская маска, которая закрывает половину лица, система все равно узнает пользователя.

— Максимум что может произойти, — система, чтобы не ошибиться, чуть дольше обычного будет идентифицировать человека, — уточнил он.

Важная функция системы — возможность распознавать попытку взлома. Биометрия надежно защищена от подобных ситуаций, а помогает в этом технология Lifeness (технология, позволяющая отличить живого человека от фото. — «ВМ»).

— Мы можем точно определить, живой ли человек находится перед камерой, нет ли попытки применить фотографию, видео лица с движением. Умеем отбивать атаку даже при применении силиконовой маски, — добавил эксперт.

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Шаравский также рассказал, что сферы применения биометрии довольно широкие. Постепенно технология внедряется для оплаты покупок в супермаркетах и заказов в ресторанах.

— В гостиницах уже сейчас можно оплатить проживание, а в ближайшее время с помощью биометрии можно будет автоматизировать процесс заселения, то есть без использования паспорта, — поделился эксперт.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСЧЕТА ПО БИОМЕТРИИ.

Решение проблем традиционной оплаты. Предотвращение возможного мошенничества, потери банковской карты/телефона, кражи средств со счета. Улучшение обслуживания. Повышение качества и скорости обслуживания клиентов, улучшение покупательского опыта.

СФЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ.

Супермаркеты, Рестораны, Фудкорты, Отели, Вендинговые аппараты, Транспорт, Школьные столовые, Банки.

Московский метрополитен на протяжении всей своей 90-летней истории остается одной из главных визитных карточек столицы, символом движения вперед, инноваций, прогресса. О его развитии «ВМ» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.