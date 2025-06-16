Насколько безопасно платить по биометрии и что уже умеет искусственный интеллект

— Первое, с чего начинается работа технологии оплаты по биометрии, — идентификация человека. Система на сегодняшний день допускает ничтожное количество ошибок. То есть, например, при оплате проезда в метро не может быть ситуации, когда система примет вас за кого-то другого или, наоборот, кого-то за вас, — сказал Павел Шаравский.