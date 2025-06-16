В Приморье продлили арест экс-прокурору края и директору «Восточной верфи»

В марте этого года Валерий Василенко и Олег Зубахин были задержаны и помещены в следственный изолятор. В начале июня в суде Владивостока стартовали основные слушания по существу уголовного дела. В ходе заседаний были заслушаны первые свидетели, среди которых оказались бывшие и действующие сотрудники завода, а также представители акционеров.