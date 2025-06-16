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В Приморье продлили арест экс-прокурору края и директору «Восточной верфи»

Слушания по делу о захвате акций судостроительного предприятия проходят при повышенном внимании общественности.

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Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 16 июня, Первомайский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей бывшему прокурору Приморского края Валерию Василенко и экс-директору «Восточной верфи» Олегу Зубахину до 17 сентября. Об этом сообщило издание goldenmost.ru.

Слушания по резонансному уголовному делу продолжаются в открытом режиме, однако судья Антон Ефимов отказал журналистам в проведении фото- и видеосъёмки процесса. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения для Валерия Василенко, однако суд не удовлетворил просьбу, оставив обоих фигурантов под стражей.

Как отмечает «АиФ-Приморье», заседания проходят при повышенном внимании общественности и представителей СМИ. По данным следствия, бывший прокурор Приморского края и экс-директор судостроительного предприятия обвиняются в организации незаконного захвата акций «Восточной верфи». Следствие полагает, что действия фигурантов привели к смене собственника стратегического предприятия с государственным участием. В материалах дела фигурируют обвинения по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, предусматривающим наказание до десяти лет лишения свободы.

В марте этого года Валерий Василенко и Олег Зубахин были задержаны и помещены в следственный изолятор. В начале июня в суде Владивостока стартовали основные слушания по существу уголовного дела. В ходе заседаний были заслушаны первые свидетели, среди которых оказались бывшие и действующие сотрудники завода, а также представители акционеров.

Сторона защиты настаивает на невиновности обвиняемых и подчеркивает, что обвинения построены на недоказанных предположениях. Представители потерпевших, напротив, уверены, что действия бывшего прокурора и руководителя предприятия нанесли существенный ущерб государственным интересам и оборонной промышленности региона.

В июне суд уже рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей для обвиняемых, и теперь мера пресечения вновь продлена на три месяца. Приморские СМИ продолжают следить за развитием этого дела, отмечая его особую значимость для региона.