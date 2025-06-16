Фестиваль «Кино на траве» захватил Нарымский сквер в Новосибирске — фото, как это было

Как уточнили организаторы мероприятия, этим летом планируется 10 еженедельных кинопоказов с 14 июня по 16 августа. Причём каждый фильм будет посвящён определённой тематике: семье, культурному коду, патриотизму, любви к знаниям, гармонии с природой и другому. «Тема встречи влияет на выбор фильма, а также темы лекций, паблик-токов и интерактивов», — также добавили организаторы фестиваля.
Для гостей фестиваля было организовано семь тематических пространств, в каждом из которых проходили творческие, развлекательные и познавательные мероприятия. В пространстве творчества горожане могли попробовать свои силы в разных мастер-классах: создание картины из ниток, рисование открыток акварелью, вязание из трикотажной пряжи, вышивание на косынке из фатина и даже изготовление в стиле макраме сумочки для бутылки воды — самой необходимой вещи в такую аномальную жару. Одними из зрелищных событий этого места стали мастер-классы по жонглированию и бачате.
В пространстве просвещения можно было послушать лекции от экспертов различных областей. Причём программа этого фестиваля стала самой насыщенной, поскольку было трудно определиться с тем, какую именно тему раскрыть для зрителей в день открытия, признались волонтеры. Здесь прошла лекция от сотрудников мастерской кинематографа «Как начать снимать кино», также рассказывали об искусстве фотографии и значимых местах Новосибирска, связанных с кино. Больше же всего людей собралось в этом пространстве, когда начался психологический разбор фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» — кинокартины о человеке, который решил наконец выбраться из рутины и исполнить свои мечты.
В пространстве отдыха новосибирцы играли в настольные игры, окунались в мир киберспорта и даже разминали свои мышцы на йоге. Ну, а для самых ленивых были подготовлены мягкие кресла, где можно было порелаксировать на все сто процентов. Для семей с детьми было организовано отдельное место — семейное пространство, которое стало самым масштабным по количеству активностей. Гости играли в большие версии разных игр. Например, дартс, шашки, дженга, домина и другие. В этот день родители ненадолго примеряли на себе роль ярых болельщиков и тренеров, когда их малыши боролись в мини-футболе.
Для тех семей, кто хотел более спокойные развлечения, проводили уроки по конструированию из картона. Не так зрелищно, но тоже захватывает. Ежегодно для тех, кто хочет продемонстрировать свои таланты, организуют пространство маркета. Если по-простому, то это ярмарка, где посетители фестиваля могут поглядеть товары мастеров ручной работы. Здесь можно было найти украшения, открытки, посуду ручной работы, кожаные изделия, мягкие игрушки, вязаные сумки и многое другое.
В этом году произошло одно изменение, которое позволило открыть новую главу фестиваля, по мнению организаторов. Дело в том, что «Кино на траве» стало победителем грантового конкурса «Движение первых». «До этого наш проект реализовывался исключительно силами “взрослых”: сотрудниками центра “Содружество”, но в 2025 году мы решили привлечь подростков, которые постоянно отзывались помочь. Благодаря выигранной сумме мы создали обучение, в рамках которого наши молодые подопечные продумали наполнение своей подростковой площадки», — поделились организаторы.
Так, в программе фестиваля появилось новое подростковое пространство со своими играми и квестами. Главной площадкой стало пространство сцены, где состоялись выступления местных исполнителей, мастер-класс «Секреты пластилиновой 2D-анимации», а также музыкальное лото, в котором можно было именно кричать популярные хиты. Самые громкие и удачливые получили свои призы. Завершился вечер уютным просмотром российской кинокартины «Домовёнок Кузя». Обязательным атрибутами стали пледы и вкусняшки. Проект реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».