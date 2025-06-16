Фестиваль «Кино на траве» захватил Нарымский сквер в Новосибирске — фото, как это было

В пространстве отдыха новосибирцы играли в настольные игры, окунались в мир киберспорта и даже разминали свои мышцы на йоге. Ну, а для самых ленивых были подготовлены мягкие кресла, где можно было порелаксировать на все сто процентов. Для семей с детьми было организовано отдельное место — семейное пространство, которое стало самым масштабным по количеству активностей. Гости играли в большие версии разных игр. Например, дартс, шашки, дженга, домина и другие. В этот день родители ненадолго примеряли на себе роль ярых болельщиков и тренеров, когда их малыши боролись в мини-футболе.