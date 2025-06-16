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В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу израильского «Моссада»

В Иране приведён в исполнение смертный приговор гражданину страны, признанному виновным в шпионаже в пользу израильской разведки.

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Источник: Комсомольская правда

Иранские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина страны, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщило полуофициальное информагентство Fars, казненного звали Эсмаил Фекри.

Его признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».

Этот случай стал третьим за последнее время, когда в Иране казнят людей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Ранее аналогичные приговоры были вынесены двум другим гражданам страны.

Тем временем конфликт между Израилем и Ираном достиг нового пика напряженности, ознаменовавшегося массированными взаимными ударами, которые унесли жизни десятков людей и усилили риск региональной войны.

Ранее KP.RU сообщал, что американский президент Дональд Трамп предлагал Ирану как можно скорее заключить соглашение, которое гарантирует фактически полную остановку иранской ядерной программы. В случае отказа президент США пригрозил совместным с Израилем военным ответом.