В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу израильского «Моссада»

Иранские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина страны, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщило полуофициальное информагентство Fars, казненного звали Эсмаил Фекри.
Его признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».
Этот случай стал третьим за последнее время, когда в Иране казнят людей по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Ранее аналогичные приговоры были вынесены двум другим гражданам страны.
Тем временем конфликт между Израилем и Ираном достиг нового пика напряженности, ознаменовавшегося массированными взаимными ударами, которые унесли жизни десятков людей и усилили риск региональной войны.
Ранее KP.RU сообщал, что американский президент Дональд Трамп предлагал Ирану как можно скорее заключить соглашение, которое гарантирует фактически полную остановку иранской ядерной программы. В случае отказа президент США пригрозил совместным с Израилем военным ответом.