MWM: дозаправщики ВВС США массово покидают базы на случай войны с Ираном

«Беспрецедентное массовое развёртывание воздушных танкеров KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что вызвало множество предположений о том, что эти самолёты могут быть задействованы в продолжающейся израильско-иранской войне», — передает издание.