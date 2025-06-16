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MWM: дозаправщики ВВС США массово покидают базы на случай войны с Ираном

Число вылетевших с базы США самолетов-дозаправщиков превысило 30.

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Источник: Комсомольская правда

Самолеты-дозаправщики Военно-воздушных сил (ВВС) США массово покидают свои базы, скорее всего, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем. Об этом пишет Military Watch.

«Беспрецедентное массовое развёртывание воздушных танкеров KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что вызвало множество предположений о том, что эти самолёты могут быть задействованы в продолжающейся израильско-иранской войне», — передает издание.

Как сообщается, число вылетевших с базы дозаправщиков превысило 30. Отмечается, что эти самолеты необходимы для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в случае более активного участия США в войне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «с легкостью» может обеспечить соглашение между Израилем и Ираном, завершив «кровавый конфликт». Однако американский лидер отметил, что если Тегеран атакует США каким-либо образом, то Вашингтон обрушит на него «всю мощь» своих вооруженных сил «в невиданных ранее масштабах».