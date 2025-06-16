MWM: дозаправщики ВВС США массово покидают базы на случай войны с Ираном

Самолеты-дозаправщики Военно-воздушных сил (ВВС) США массово покидают свои базы, скорее всего, для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем. Об этом пишет Military Watch.
«Беспрецедентное массовое развёртывание воздушных танкеров KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что вызвало множество предположений о том, что эти самолёты могут быть задействованы в продолжающейся израильско-иранской войне», — передает издание.
Как сообщается, число вылетевших с базы дозаправщиков превысило 30. Отмечается, что эти самолеты необходимы для дозаправки истребителей и бомбардировщиков в случае более активного участия США в войне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «с легкостью» может обеспечить соглашение между Израилем и Ираном, завершив «кровавый конфликт». Однако американский лидер отметил, что если Тегеран атакует США каким-либо образом, то Вашингтон обрушит на него «всю мощь» своих вооруженных сил «в невиданных ранее масштабах».