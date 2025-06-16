На дорогах в Иркутской области за четыре дня выявили 157 нетрезвых водителей

В Иркутской области полицейские выявили 157 нетрезвых водителей за выходные с 12 по 15 июня. В отношении 107 нарушителей сотрудники ДПС составили административные протоколы, а остальные автомобилисты отказали проходить алкотест. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по региону, тем, кто сел за руль в состоянии опьянения не впервые, грозит уголовная ответственность.
— Так, возле поселка Одинска города Ангарска, полицейские остановили автомобиль «Тойота Королла», которым управляла 36-летняя женщина с признаками опьянения. Девушка агрессивно себя вела и отказалась от прохождения процедуры на алкотестере, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Посмотрев по базам, выяснилось, что женщина уже ни раз управляет машиной в нетрезвом виде. В отношении нее составили материалы по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».