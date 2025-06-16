На дорогах в Иркутской области за четыре дня выявили 157 нетрезвых водителей

В Иркутской области полицейские выявили 157 нетрезвых водителей за выходные с 12 по 15 июня. В отношении 107 нарушителей сотрудники ДПС составили административные протоколы, а остальные автомобилисты отказали проходить алкотест. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по региону, тем, кто сел за руль в состоянии опьянения не впервые, грозит уголовная ответственность.