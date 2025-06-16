В Омской области решили проблему отвода талых вод после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Омской области добилась решения проблемы подтопления домовладений в рабочем поселке Тевриз. В апреле текущего года заместитель прокурора области Евгений Бельтюков принял обращение местных жителей, обеспокоенных ситуацией с отведением талых и ливневых вод с улиц Луговая и Игнащенко.