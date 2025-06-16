В Омской области решили проблему отвода талых вод после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Омской области добилась решения проблемы подтопления домовладений в рабочем поселке Тевриз. В апреле текущего года заместитель прокурора области Евгений Бельтюков принял обращение местных жителей, обеспокоенных ситуацией с отведением талых и ливневых вод с улиц Луговая и Игнащенко.
Проведенная проверка выявила серьезные недостатки в работе администрации Тевризского городского поселения. Муниципальному руководству были предъявлены претензии по ненадлежащему обустройству водопропускных труб под дорожным полотном и неэффективному отводу поверхностных вод.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации с требованием устранить выявленные нарушения.
В настоящее время ситуация полностью нормализована. Администрацией Тевризского района проведен на затапливаемых улицах проведен комплекс необходимых противопаводковых мероприятий. Здесь создали новые водопропускные линии сброса талой воды.
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