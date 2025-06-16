Владимир Ефимов рассказал о строительстве 21 объекта социальной инфраструктуры в Коммунарке

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что девелоперы осуществляют строительство 20 из всех запланированных социальных объектов в Коммунарке. В частности, одном из жилых комплексов ведется возведение школы вместимостью 1,1 тыс. учеников площадью свыше 25 тыс. кв. м. Также запланирован ввод в эксплуатацию в 2026 году поликлинического комплекса на 520 посещений в смену площадью 7,5 тыс. кв. м, который будет включать как детское, так и взрослое отделения.