Владимир Ефимов рассказал о строительстве 21 объекта социальной инфраструктуры в Коммунарке

В районе Коммунарка реализуется программа строительства социальной инфраструктуры: возводится 21 объект, включая образовательные учреждения и медицинские центры.
«В Коммунарке в настоящий момент возводится 21 социальный объект совокупной площадью 240 тысяч квадратных метров. Среди них — две поликлиники на 475 и 520 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также 18 образовательных объектов более чем для 7,6 тысячи школьных и свыше трех тысяч дошкольных мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В результате в динамично развивающемся ТиНАО создаются комфортные условия для жизни: медицинские и образовательные учреждения становятся доступны в шаговой доступности.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что девелоперы осуществляют строительство 20 из всех запланированных социальных объектов в Коммунарке. В частности, одном из жилых комплексов ведется возведение школы вместимостью 1,1 тыс. учеников площадью свыше 25 тыс. кв. м. Также запланирован ввод в эксплуатацию в 2026 году поликлинического комплекса на 520 посещений в смену площадью 7,5 тыс. кв. м, который будет включать как детское, так и взрослое отделения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил концепцию нового образовательного центра, который появится во Внукове.