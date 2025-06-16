Петербургская блогерша на видео сожгла российский паспорт

В кадре девушка заявляет, что устала от работы, поэтому призывает забрать ее (очевидно, обращение адресовано сотрудникам правоохранительных органов, — прим. ред) до того, как ей нужно будет уходить на смену. Фразу «Выезжайте за мной» блогерша повторяет в течение всего ролика.