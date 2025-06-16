Петербургская блогерша на видео сожгла российский паспорт

«Доброе утро. Это мой паспорт, и я его сейчас на*** сожгу», — сказала автор видео.
В кадре девушка заявляет, что устала от работы, поэтому призывает забрать ее (очевидно, обращение адресовано сотрудникам правоохранительных органов, — прим. ред) до того, как ей нужно будет уходить на смену. Фразу «Выезжайте за мной» блогерша повторяет в течение всего ролика.
«В настоящее время полицией приняты меры к розыску и задержанию правонарушительницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 213 (Хулиганство) и 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ)», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что демонстративное сожжение паспорта обернулось для блогера Шпака уголовным делом.