В Омской области выявили районы с наибольшим распространением ВИЧ

На начало 2025 года в Омской области было зарегистрировано 26,2 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. В 2024 году выявлено 1000 новых случаев заражения. При этом уровень заболеваемости в регионе на 50% выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Наиболее сложная ситуация сложилась в областном центре. На 100 тысяч жителей приходится заболевших: 76,47 в Октябрьском округе, 66,60 в Ленинском, 50,10 в Советском. Превышение среднеобластного показателя отмечено в Называевском районе, Калачинском, Любинском и еще десяти муниципалитетах. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Колосовском, Седельниковском и Шербакульском районах.
В ведомстве также уточнили, 98,6% всех зарегистрированных случаев приходятся на взрослое население. В 2024 году 169 детей родились с вирусом иммунодефицита человека. За весь период наблюдений от ВИЧ-положительных матерей появилось на свет более трех тысяч малышей.
Ранее «КП Омск» сообщила, насколько за пять лет снизилась заболеваемость ВИЧ в регионе.