В Омской области выявили районы с наибольшим распространением ВИЧ

На начало 2025 года в Омской области было зарегистрировано 26,2 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. В 2024 году выявлено 1000 новых случаев заражения. При этом уровень заболеваемости в регионе на 50% выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.