Медведь в Греции столкнул туриста в ущелье

Во время прогулки по лесному маршруту двое друзей — Христофор Ставрианидис и Димитрис Киороглу — столкнулись с диким медведем, который бросился на одного из мужчин. Об этом сообщили в CBS News.
Собака Киороглу, рискуя собственной жизнью, отвлекла внимание хищника, позволив своему хозяину применить перцовый спрей. Несмотря на предпринятые меры самообороны, медведь сильно разгневался и накинулся на Ставрианидиса. Он толкнул его в глубокое ущелье, оставив потерпевшего в тяжелом состоянии.
Спасатели немедленно доставили пострадавшего в больницу, однако врачи оказались бессильны, и мужчина скончался вскоре после поступления в медучреждение. Специалисты организации Arcturos заявили, что поведение медведя не являлось признаком агрессии, а, скорее, инстинктивной реакцией на предполагаемую опасность, передает агентство.
Также в Индии специалисты смогли отловить тигра-людоеда, который ранее убил двух человек. Последний раз хищник нападал 13 апреля — его жертвой стал 60-летний мужчина, который собирал цветы. Чтобы его поймать, специалисты отправили группу быстрого реагирования.