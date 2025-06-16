Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы

В прошлом году в юго-восточной части Москвы были проведены работы по благоустройству девяти крупных общественных пространств. Среди них — два катка, три сквера и парк. В этом году планируется продолжить работы по благоустройству и привести в порядок ещё несколько объектов, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.