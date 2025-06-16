Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы

В прошлом году в юго-восточной части Москвы были проведены работы по благоустройству девяти крупных общественных пространств. Среди них — два катка, три сквера и парк. В этом году планируется продолжить работы по благоустройству и привести в порядок ещё несколько объектов, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Нижегородском районе, на месте бывшего пустыря, который находится напротив дома № 2, строение 49 на Рязанском проспекте, будет создан современный спортивный комплекс. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта. Зимой там обустроят каток с искусственным льдом.
Для любителей активного отдыха будет оборудована специальная площадка для собак, где установят современные снаряды. Территория будет благоустроена и озеленена.
В том же районе, на улице Нижняя Хохловка, около дома № 8, также будет создан спортивный комплекс. Здесь появятся площадки для стритбола, воркаут-зона с тренажёрами и спортивно-гимнастическим комплексом и скейтпарк. Зимой можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.
Для детей будут созданы игровые площадки с безопасным покрытием и развивающими комплексами. Все зоны будут связаны удобными дорожками, вдоль которых будут установлены современные фонари и беседки с лавочками.
В районе Лефортово в прошлом году были проведены работы в Краснокурсантском сквере и сквере 65-летия Победы. В этом году планируется благоустроить парк Казачьей Славы, который находится рядом с Краснокурсантским сквером и разделён с ним Красноказарменной улицей.
Следующий проект — благоустройство Госпитального сквера. Здесь будут заменены гранитные ступени на входе в сквер и покрытие дорожек. Будут установлены лавочки с навесами. Также будут установлены новые опоры освещения и система видеонаблюдения.
В районе Марьина, рядом с домом № 10 на Поречной улице, был построен большой каток с искусственным льдом. В этом году планируется обновить каток, расположенный напротив дома № 3, корпус 1, по той же улице.
В спортивной зоне у дома № 11А по 2-й Вольской улице можно будет не только играть в хоккей, но и заниматься воркаутом, играть в теннис и отрабатывать навыки катания на скейтборде. На детских площадках будет заменено оборудование и покрытие.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ежегодно в Москве благоустраиваются сотни общественных пространств. В процессе планирования работ учитываются пожелания жителей.