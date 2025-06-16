Жертва стрелка из МФЦ подала в суд на центр Госуслуг

Как сообщал в свое время «МК», в тот вечер бывший сотрудник СВР Сергей Глазов, дослужившийся до подполковника и уволенный из-за проблем с психикой, пришел в здание МФЦ на 1-й Новокузьминской улице и открыл огонь из пистолета по людям. Формальным поводом было то, что его не хотели обслуживать, так как Глазов отказывался надеть маску. В результате стрельбы погибли охранник и сотрудник Центра, еще четыре человека пострадали. Среди них — 56-летняя Любовь, которая получила тяжелые ранения в грудь и плечо. Врачи спасли ее, женщине выплатили компенсацию в полмиллиона рублей, а решением суда с Глазова в пользу потерпевшей взыскали еще 600 тысяч (самого стрелка признали невменяемым). Но дама сочла, что ответить рублем должны и руководители ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг». Любовь потребовала аж 10 миллионов рублей! Истица в своем заявлении в Тверской суд указал, что сразу после ранения на нее кричали вместо того, чтобы оказать помощь, хотя работники Центра проходили необходимые курсы в 2019 году. Также она подчеркивала, что у здания отсутствовал паспорт безопасности, а охранники были не на высоте, так как позволили Глазову пронести внутрь оружие и боеприпасы.