Выдано разрешение на строительство бизнес-центра с двухуровневым стилобатом в Лефортово

Так, здание возведут по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11а/1 (ЮВАО).
«Разрешительная документация позволяет застройщику приступить к строительству бизнес-центра общей площадью свыше 92,1 тыс. кв. м. Он будет состоять из двух корпусов высотой 18 и 23 этажа, объединенных двухуровневым стилобатом. В здании помимо офисов разместится коммерческая инфраструктура площадью 5,3 тыс. кв. м, доступная будущим сотрудникам и горожанам. Среди запланированных точек — кафе и рестораны, столовая с открытым доступом, фитнес-студия, аптеки и банкоматы», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.
Помимо этого, в бизнес-центре появятся разноформатные общественные пространства, в том числе места для работы и отдыха, а также конференц-зал. Центральной частью здания станет дизайнерское двусветное лобби.
В рамках строительства предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории: создание зеленых зон, бульвара для пеших прогулок, а также мест для отдыха с лавочками. В подземной части здания запроектирован двухуровневый подземный паркинг на 176 машиномест с местами для зарядки электромобилей и инфраструктурой микромибильности.
Уточняется, что все этапы строительства будут проходить под контролем Мосгосстройнадзора. После получения от застройщика извещения о начале работ инспекторы составят график выездных проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для оценки соответствия качества работ и примененных материалов проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, комплекс будет состоять из двух разноэтажных зданий, композиционно смещенных относительно друг друга.
«Их объединит стилобат из кирпича темно-серого оттенка, который выступит своеобразным подиумом. Для отделки одной из них используют металлические ламели черного цвета, а фасад второй будет выполнен из белых металлических ламелей», — заключил Кузнецов.