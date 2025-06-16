Выдано разрешение на строительство бизнес-центра с двухуровневым стилобатом в Лефортово

«Разрешительная документация позволяет застройщику приступить к строительству бизнес-центра общей площадью свыше 92,1 тыс. кв. м. Он будет состоять из двух корпусов высотой 18 и 23 этажа, объединенных двухуровневым стилобатом. В здании помимо офисов разместится коммерческая инфраструктура площадью 5,3 тыс. кв. м, доступная будущим сотрудникам и горожанам. Среди запланированных точек — кафе и рестораны, столовая с открытым доступом, фитнес-студия, аптеки и банкоматы», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.